أذربيجان: تطعيم أكثر من 8 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 13 أبريل

باكو، 13 أبريل ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 8 آلاف و233 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 13 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 582 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و677 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 6 آلاف و498 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و567 ألف و201 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و332 ألف و288 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و834 ألف

و400 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و165 ألف و753 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 234 ألف و760.