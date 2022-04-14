باكو، 14 ابريل (أذرتاج) تستمر اعمال انشاء الطريق البري الجديد بين تاليش المحررة من الاحتلال الأرميني وتابقاراقويونلو ومصحة قاشالتي. بدأ إنشاء جسر على نهر انجه تشاي بطول 85 متر وعرضه 14.5 متر. يذكر ان حجر الأساس للطريق البري وضع في 3 أكتوبر عام 2021 بحضور الرئيس إلهام علييف. طوله الإجمالي 22 كم وسيربط بـ4 مناطق سكنية. يخطط استكمال اعمال انشائه حتى نهاية هذا العام.

AZERTAG.AZ : اعمال انشاء الطريق البري الجديد بين تاليش المحررة وقرية تابقاراقويونلو ومصحة قاشالتي تستكمل حتى نهاية هذا العام

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