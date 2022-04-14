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    سياسة


    أذربيجان تلغي فحص كورونا للقادمين من الخارج

    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٠]

    باكو، 14 أبريل (أذرتاج)

    أعلنت الحكومة الأذربيجانية، الخميس 14 أبريل، إلغاء فحص "بي سي آر" للقادمين إلى البلاد.

    نقلت وكالة الأنباء الأذربيجانية أذرتاج عن قرار وقعه رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف في 14 أبريل عام 2022 أن القرار بشأن إلغاء الفحص يدخل حيز التنفيذ منذ الغد 15 ابريل عام 2022.

    كما يقال ان طلب تقديم نتائج الفحص لكورونا ألغي بالنسبة لركاب الرحلات الداخلية أيضا في أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تلغي فحص كورونا للقادمين من الخارج
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