رئيس الوزراء الألباني يصل في زيارة رسمية الى أذربيجان
AzerTAg.az
١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٥]
باكو، 14 أبريل (أذرتاج)
وصل رئيس الوزراء الالباني إيدي راما في زيارة رسمية الى جمهورية أذربيجان في 14 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين نائب رئيس الوزراء شاهين مصطافايف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وغيرهما من كبار المسئولين.
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