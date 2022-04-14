  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الوزراء الألباني يصل في زيارة رسمية الى أذربيجان

    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٥‎]

    باكو، 14 أبريل (أذرتاج)

    وصل رئيس الوزراء الالباني إيدي راما في زيارة رسمية الى جمهورية أذربيجان في 14 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين نائب رئيس الوزراء شاهين مصطافايف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وغيرهما من كبار المسئولين.

     

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الألباني يصل في زيارة رسمية الى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٩:٠٥‎]
    عقد 4 جلسات افتراضية للجان الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة
    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٥‎]
    الوزير مولود جاووش أوغلو: الشتات الأرمني لا يؤيد التطبيع مع أرمينيا
    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٠]
    أذربيجان تلغي فحص كورونا للقادمين من الخارج
    ١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
    الرئيس علييف يعين رئيسا للبنك المركزي
    رئيس الوزراء الألباني يصل في زيارة رسمية الى أذربيجان رئيس الوزراء الألباني يصل في زيارة رسمية الى أذربيجان رئيس الوزراء الألباني يصل في زيارة رسمية الى أذربيجان