تعليم فن صناعة السجاد في أذربيجان

باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)

يُدرّس هذا الفن كمجال فني وعلمي في مدرسة عظيم عظيمزاده الحكومية الأذربيجانية للرسم، وجامعة الثقافة والفنون الأذربيجانية، والأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للرسم، وكذلك في المدارس الفنية، ومعارض رسوم الأطفال.

وقد تم في عام 2010م إدراج فن حياكة السجاد الاذربيجاني في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو.