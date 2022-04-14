الوزير مولود جاووش أوغلو: الشتات الأرمني لا يؤيد التطبيع مع أرمينيا

أنقرة، 14 أبريل، (أذرتاج)

لقد تعرضت تركيا للجور لأننا ندعم أذربيجان ضمن انتصار قاراباغ. يجب رفع العقوبات المفروضة على الإنتاج والصادرات في صناعة الدفاع.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو في البث الخاص لقناة "NTV"التلفزيونية.

قدم الوزير مولود جاووش أوغلو معلومات مفصلة عن عملية التطبيع الحالية مع أرمينيا وأكد أن أذربيجان وتركيا تتخذان خطوات بالمشاورات المتبادلة. وأشار إلى أنه تم القيام بعمل كبير في هذا الاتجاه مضيفا أن الشتات الأرمني لا يدعم التطبيع مع أرمينيا.