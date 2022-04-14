محاكمة قنصل أرمينيا العام السابق في ليون الفرنسية باتهام

باكو، 14 أبريل (أذرتاج)

يُحاكَم قنصل أرمينيا السابق في مدينة ليون نيكولاي ساركيسوف وشقيقه سيرغي ساركيسوف باتهام توقيع اتفاقية تقديم خدمات استشارية مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن بوابة Mediapart ان النيابة المالية الوطنية الفرنسية تحاسب الشقيقين بقضية توقيع اتفاقية مع الرئيس الفرنسي السابق لتقديم الخدمات الاستشارية بقيمة 3 ملايين يورو.

يجب الذكر ان المحامي ساركوزي عاد الى تخصصه السابق بعد انهزامه في الانتخابات الرئاسية عام 2012.

يملك هذان الشقيقان الشركة الروسية " Reso-Garantia group" الروسية للتأمين. عمل نيكولاي ساركيسوف في منصب قنصل أرمينيا العام في مدينة ليون خلال سنوات 2019-2014.