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    أخبار رسمية


    اجتماع على حدة بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الألباني

    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]

    باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)

    جرى في 14 ابريل لقاء على حدة بين رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما الذي يقوم بزيارة رسمية الى أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :اجتماع على حدة بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الألباني
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