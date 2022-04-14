باكو، 14 أبريل، (أذرتاج) جرى في 14 ابريل لقاء على حدة بين رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما الذي يقوم بزيارة رسمية الى أذربيجان.

AZERTAG.AZ : اجتماع على حدة بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الألباني

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