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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 14 أبريل

    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]

    باكو، 14 أبريل ، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 7 آلاف و603 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 14 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 552 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و538 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 6 آلاف و18 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و574 ألف و804 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و332 ألف و840 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و834 ألف و938 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و171 ألف و771 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 235 ألف و255.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 14 أبريل
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