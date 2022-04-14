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    انطلاق اعمال إعادة بناء وإصلاح الطريق البري الواصل بين قار اغاجي وميرزا جعفرلي وملا جولار في بردع

    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٨]

    باكو، 14 أبريل، أذرتاج

    أطلقت وكالة الدولة للطرق البرية مشروع إعادة بناء وإصلاح الطريق البري الواصل بين قار اغاجي وميرزا جعفرلي وملا جولار في محافظة بردع وذلك ضمن برنامج الدولة الموجه الى تنمية الأقاليم الاجتماعية الاقتصادية.

    والطريق المذكور المنفصل عن الطريق الواصل بين منكجوير وبهرام تبه عند الـ46 كم يمتد على طول 8 كم.

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