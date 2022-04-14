هونرلي، خوجاوند، 14 أبريل، أذرتاج قال إدريس محمدوف رئيس الطائفة الدينية المسيحية "ألوف" على هامش زيارته قرية هونرلي في محافظة خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني إن عيد الفصح عيد مهم للمسيحيين وهذا العيد عيد الحرية وقد زرنا اليوم الأراضي المحررة من الاحتلال للعبادة وكنا في انتظار هذا اليوم خلال 30 سنة.

AZERTAG.AZ : رئيس الطائفة المسيحية: مسرورون بطقسنا في الكنيسة في قره باغ بعد 30 سنة

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