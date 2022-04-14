انهيار ارضي ثان يغلق الطريق الى اسماعيلي ولاحيج 5 ساعات

لاحيج، اسماعيلي، 14 أبريل، أذرتاج

حدث انهيار ارضي ثان في أراضي قصبة لاحيج في سلسلة نيال داغ ليغلق الطريق الواصل الى اسماعيلي ولاحيج ودميرجي وشاماخي 5 ساعات منذ صباح اليوم.

وتمكن موظفون للجهات ذات الصلة من تنظيف الطريق من الأرض وقطعات صخرية كبيرة.