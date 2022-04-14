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    سياسة


    عقد 4 جلسات افتراضية للجان الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة

    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٩:٠٥‎]

    باكو، 14 أبريل، أذرتاج

    عقدت 4 جلسات افتراضية للجنان الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة 14 ابريل.

    ونظرت اللجان في الجلسات في المسائل التنظيمية باحثة مشاريع قانون وتوصية نموذجية.

    كما حللت الاعمال المنفذة عام 2021م وقدمت مقترحات للفترة القادمة فيما حددت مواعيد للجلسات القادمة وجداول اعمال أولية لها.

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