لقاء بين رئيسي وزراء أذربيجان وألبانيا

باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف يوم 14 أبريل مع نظيره الألباني إيدي راما الذي يقوم بزيارة رسمية لأذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء ان الجانبين عبرا عن ارتياحهما لتطور العلاقات الثنائية بين أذربيجان وألبانيا في مختلف المجالات. وأكدا على أهمية زيارة رئيس الوزراء الألباني من حيث توسيع التعاون الثنائي.

وأشار الطرفان إلى أن التعاون في مجال الطاقة هو أحد الاتجاهات الرئيسية للعلاقات الأذربيجانية الألبانية.

كما شددا على أهمية التنفيذ المشترك لمشروع ممر الغاز الجنوبي.

تمت خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين وآفاق توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والاستثمار والسياحة وغيرها من المجالات.