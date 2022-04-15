رئيس وزراء ألبانيا يزور مقابر الشهداء

باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

زار رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما مقابر الشهداء في 14 أبريل، والذي يقوم بزيارة رسمية الى أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الوزراء الألباني زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع باقات من الزهور أمام قبورهم.

وثم شاهد منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت له معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.