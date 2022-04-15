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    سياسة


    رئيس وزراء ألبانيا يختتم زيارته الرسمية الى أذربيجان

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٤٨]

    باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

    اختتم رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما زيارته الرسمية الى جمهورية أذربيجان في 15 أبريل.

    افادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم رئيس الوزراء الألباني في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلا البلدين.

    وكان في وداعه في ارض المطار نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهن مصطفايف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وغيرهما من المسئولين.

    AZERTAG.AZ :رئيس وزراء ألبانيا يختتم زيارته الرسمية الى أذربيجان
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