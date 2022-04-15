فريق العمل لتطهير أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام والذخائر غير المتفجرة يعقد اجتماعا تاليا

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

عقد فريق العمل لتطهير أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام والذخائر غير المتفجرة التابع للمركز البيني الإداري الناشط لدى مقر التنسيق المؤسس بغية حل قضايا أراضي جمهورية أذربيجان المحررة من وطأة احتلال أرمينيا حلا مركزيا اجتماعًا تاليا له بحضور ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد والطوارئ ووكالة أذربيجان لتطهير الألغام أناما وجهاز حرس الحدود.

واستمع فريق العمل المتضمن ممثلين عن هياكل الدولة ذات الصلة بغية تنسيق أعمال تنفيذ فعاليات تطهير الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام والذخائر الحية وغير المتفجرة الى تقارير حول فعاليات التطهير لدى الأراضي المحررة من الاحتلال بجانب مناقشة مسائل مدرجة في التقارير.

وقدمت معلومات حول سير فعاليات تطهير الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام والذخائر غير المتفجرة الإنسانية من قبل أناما وجاءت فيها أنها طهرت خلال الفترة ما بين 10 نوفمبر عام 2020م و14 أبريل عام 2022م 9ر8372 هيكتار وكشفت عن 30572 لغم وذخيرة غير متفجرة. كما طهرت خلال مدة 1-14 أبريل 4ر506 هيكتار من الأراضي للكشف عن 595 لغم وذخيرة غير متفجرة وحيدت تحييدا ناجحا.

وأصيب خلال شهر أبريل الجاري شخصان بانفجارين لسبب اللغمين في أراضي محافظتي ترتر وزنكيلان وأحدهما مدني والأخر عسكري.

وجاء في تقرير عرضته وزارة الدفاع حول عمليات تطهير الألغام من قبلها أن فرق الوزارة الخاصة طهرت خلال المدة ما بين 1-14 أبريل الجاري في أراضي محافظات أغدام وكلبجار ولاتشين وقبادلي وشوشا وخوجالي وخوجاوند 06ر492 هيكتار وكشفت عن 71 ذخيرة غير متفجرة. وتطهرت عموما 15026 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة التي وصل عدد ما أبطل فتيله منها 17635 عدد.

وقال ممثل وزارة الطوارئ إن موظفي الوزارة البالغ عدد فريقها 50 كاشف لغم اجروا عمليات في أغدام وفضولي حيث طهرت مليونا و14 الفا و872 متر مربع من الأراضي الى 13 أبريل عموما وكشف عن 4097 لغم وذخيرة غير متفجرة.

كما أبلغ ممثل هيئة حرس الحدود أن فريق حرس الحدود طهروا خلال ابريل 69 هيكتارا للعثور على 38 لغما وذخيرة غير متفجرة ليصل حجم الأراضي المطهرة من جانبها الى 775 هيكتار وعدد الألغام والذخائر الغير متفجرة المعثور عليها فيها الى 3102 معدة خلال فترة نوفمبر 2020م الى 13 ابريل 2022م.

وأضافت اناما أن موظفيها واصلت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات تطهير أراضي زنكيلان وفضولي وجبرائيل وترتر وقبادلي البالغ حجمها 18 الف هيكتار بواسطة الذكاء الصناعي عبر تكنولوجيا رامس المسح الجوي لحقول الألغام عن بعد.

يرأس مقر التنسيق المؤسس على اساس مرسوم الرئيس الأذربيجاني الصادر في 24 نوفمبر عام 2020م رئيس الديوان الرئاسي سمير نورييف.