باكو، 15 أبريل، (أذرتاج) استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 15 أبريل سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي

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