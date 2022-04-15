أذربيجان: محافظة جَدابيك – المقال الثاني والعشرون

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة جدابيك في 8 أغسطس عام 1930م على مساحة 23ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 9ر109 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 82 نسمة على كل كم مربع.

وتبعد محافظة جدابيك عن العاصمة باكو 444 كم.

وتتألف المحافظة من 109 منطقة سكنية وهي مدينة جدابيك العاصمة ولقرى الـ108 قوشا بولاق وتوتوخلو وبري زمانلي وسامانليق وموروخلو ونريمان كند وتشاناقجي وسلافيانكا ومعارف وزحمت كند وقره بولاق وخار خار وسويوق بولاق وأر تبه وبئر بولاق وسويودلو وأريق دام وقره داغ وطاش بولاق ودوز يورد وتالا كند ودكر قره بولاق وموسايال ومسكينلي وبلان كند وقلعة كند وتشال بورون وتشالطاش وسبت كيتشمز وعلي نقيلار وأريصو وكركر ويئني كند وقاري كند ودكيرمان داغ وقورو دره وكوهنه كند وساري كوينك وحاجي علي اكبرلي وشَكَر بيك وحيدرلي وكودك دره وساري حسنلي ويعقوبلو وقاسم أقالي وأمير أصلانلي وكيجيك قره مراد ولشكر وباره كند وقراول تومبا ودار يورد وجعفرلي ونقيلار واينك بوغان وكوهنه قيشلاق وكريملي وقاسملي وأنقيران وأكري ونك وبويوك قره مراد وقورو دره وأتاخال وطوبلار وبولادلي وكلمان وأمير وهوريك ناز وقوز قرالي وقره محمدلي وكسمن وقيزيل تورباق ونوفوساراتوفكا ونوفويفانوفكا وتشوبان كند ويئني كند وعرباجي وموتو دره وقاسم أقالي ودوردلر وجوجنلي وعيسالي وعرباجي وفرض علي ومورمور وزمانلي ودوز رسولو وتك يئميشان ورحيملي وحسين قولولار وكرمه شيلي وكويملي وشاي رسولو وبيك دميرلي وتورش صو وكوللو وشينيخ وحاجيلار وسونالار وأكري دره وقره وليلر ومحمد جعفرلي ورمه وترس يئر وجونشلي وعلي إسماعيلي وحاجي آليلار وشاهداغ وجوي آللي.

وتحد محافظة جدابيك مع أرمينيا على طول 123 كم في الغرب والجنوب الغربي ومع محافظة طاووس في الشمال ومحافظتي شمكير وطاشكسن في الشمال الشرقي والشرقي. وكانت مركزها مدينة جدابيك ذات تصنيف القصبة بين سني 1935-1990م.

وتقع المحافظة في الشرائط المتوسطة والجبلية العليا من القوقاز الصغرى واعلى ذرواتها قوشا بولاق 3549م وقوجا داغ 3317م وقره أرخاج 3063م وغيرها.

مناخ جدابيك حار معتدل جاف في الصيف مع بارد جاف وحرارة الطقس المتوسطة 2-10 مئوية تحت الصفر في يناير و10-20 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 600-900 ملم.

وشبكة الأنهر مكثفة ويجري عدد كبير من الأنهر من خلال أراضي جدابيك التي تعتبر في الغالب كمحافظة زراعية وتحتل زراعة البطاطس والحبوب وتربية المواشي المراكز الأولى في الزراعة وفي المحافظة مصنع الأسفلت ومعمل المياه المعدنية ومصنع إنتاج اللبن الإنشائي.

أراضي محافظة جدابيك من أقدم مستوطنات أذربيجان بحكم الآثار الثقافية القديمة فيها التي تعود الى القرون الثاني عشر والسابعة قبل الميلاد وتعرف باسم جزء من حضارة خوجالي جدابيك.

بعد اكتشاف النحاس في جدابيك في أواسط القرن التاسع عشر بنى أصحاب مشاريع محليون في جدابيك مصنع صهر النحاس 1855-1856م ثم اشترته شركة سايمنز الألمانية وأعادت بناءها عام 1865م. كما أنشأت سايمنز مصنع صهر النحاس في قرية قلعة كند عام 1883م الذي شهد كذلك إنشاء محطة الطاقة الكهربائية وذلك لأول مرة في روسيا القيصرية.

وفي تلك الأحيان كانت مجموعة من علماء ألمانيا تشتغل بأعمال التنقيب والاكتشاف الأثرية في أراضي محافظة جدابيك وأدرجوا نتائج الحفريات الأثرية في مجلة فولكير شبيس الألمانية باسم "قلعة كند" في برلين ويحافظ على ذلك المصنف الى الحين لدى متحف برلين الحكومي.

وتسلط الضوء على حياة جدابيك جريدة "ترقي" التي تصدر عن إدارة السلطة التنفيذية منذ عام 1930م وكانت تسميتها متغيرة الى 1965م بين "قيزيل جدابيك" و"الانتصار الاشتراكي" و"أولدوز". وتصدر الجريدة في الوقت الحاضر شهريا.

وجميع برامج إذاعة التلفزيون مسخرة في كل ارض المحافظة.

ومجال النقل في جدابيك مبني على الطرق البرية البالغ طولها 380 كم في جدابيك ومنها 97 كم ذات الأهمية الجمهورية و283 كم ذات الأهمية المحلية.

وتحمى في أراضي جدابيك أثر واحد ذي الأهمية العالمية و79 أثرا ذات الأهمية المحلية و18 أثرا هندسيا معماريا ومنها قلعة عذراء او نامر قلعة من القرن التاسع على نهر شمكير في قرية سويودلو ومعبد ماهراسه وقلعة كور اوغلو من القرن السادس عشر في قرية قلعة كند ومعبد من القرن السابع عشر في قرية بويوك قره مراد وغيرها.