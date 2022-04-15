باكو، 15 أبريل، أذرتاج أطلقت شركة عمليات حلبة باكو اعمالا انشائية تركيبية على أراضي الحلبة تمهيدا لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى. وتنفذ الشركة تركيب كتل خرسانية لضمان امن السواق في ساعات ليلية بجانب تركيب مدرجات مشجعين في أراضي كورنيش باكو. كما أخذت الشركة في اعمال تركيب البنية التحتية في أراضي مواقف صيانة السيارات اليوم. يذكر أن سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى تنظم فترة 10-12 يونيو القادم على حلبة باكو وطرح تذاكر للبيع.

AZERTAG.AZ : إطلاق أعمال إنشائية تمهيدا لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى

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