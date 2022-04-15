باكو، 15 أبريل، أذرتاج عقدت اللجنة التنفيذية لاتحاد أذربيجان للشطرنج أول اجتماع لها في 2022م. وحضر الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس الاتحاد ماهر محمدوف أعضاء اللجنة التنفيذية النائب الأول للرئيس فائق حسنوف ونائب الرئيس رئيس اتحاد نخجوان للشطرنج سيمور طالبوف والعضو سرخان هاشموف والعضو جهانكير اقارحيموف والأمينة العامة سيدة قديموفا. وناقش الحاضرون تعديلات في نظام الاتحاد وميزانية العام الجاري وشروط انتخاب لاعبين للمنتخب ومعايير تحديد لاعبي الشطرنج لتقاضي المعاشات وإنشاء لجان دائمة وتقويم المسابقات لعام 2022م.

AZERTAG.AZ : اللجنة التنفيذية لاتحاد الشطرنج تعقد اول اجتماع في 2022م

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده