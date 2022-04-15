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    اللجنة التنفيذية لاتحاد الشطرنج تعقد اول اجتماع في 2022م

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 15 أبريل، أذرتاج

    عقدت اللجنة التنفيذية لاتحاد أذربيجان للشطرنج أول اجتماع لها في 2022م.

    وحضر الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس الاتحاد ماهر محمدوف أعضاء اللجنة التنفيذية النائب الأول للرئيس فائق حسنوف ونائب الرئيس رئيس اتحاد نخجوان للشطرنج سيمور طالبوف والعضو سرخان هاشموف والعضو جهانكير اقارحيموف والأمينة العامة سيدة قديموفا.

    وناقش الحاضرون تعديلات في نظام الاتحاد وميزانية العام الجاري وشروط انتخاب لاعبين للمنتخب ومعايير تحديد لاعبي الشطرنج لتقاضي المعاشات وإنشاء لجان دائمة وتقويم المسابقات لعام 2022م.

     

     

    AZERTAG.AZ :اللجنة التنفيذية لاتحاد الشطرنج تعقد اول اجتماع في 2022م
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    اللجنة التنفيذية لاتحاد الشطرنج تعقد اول اجتماع في 2022م اللجنة التنفيذية لاتحاد الشطرنج تعقد اول اجتماع في 2022م اللجنة التنفيذية لاتحاد الشطرنج تعقد اول اجتماع في 2022م