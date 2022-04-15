  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    وزارة العمل والضمان الاجتماعي تعد بوابة بيع المنازل والشقق المشيدة للاجئين والمشردين السابقين وهي غير مستعملة الحين

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٥‎]

    باكو، 15 أبريل، أذرتاج

    تعد وزارة العمل والضمان الاجتماعي بوابة بيع المنازل والشقق المشيدة للاجئين والمشردين السابقين وهي غير مستعملة الحين وذلك تنفيذ لمطالب المرسوم الرئاسي الصادر 11 ابريل 2022م عن الرئيس إلهام علييف.

    وستربط البوابة بنظام الدخول الموحد الحكومي أسان.

    وستعرض البوابة معلومات مفصلة حول المنازل والشقق المعروضة للبيع من عنوانها وعدد أدوار مبنى فيه شقة ودور الشقة المعروضة للبيع ومساحتها وعدد غرفها وأحوالها العامة وغيرها.

    يذكر أن المعروضات تقع في المباني كثيرة الطوابق المشيدة بطلب لجنة الدولة لشؤون اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا والمسخرة من جانبها لهم لدى قصبات رامانا واوميد وخوجاسن للعاصمة باكو وكذلك في محافظات أبشرون ولنكران وساموخ علاوة على غير المسخرة من جانبها منها في المباني كثيرة الطوابق قيد الانشاء لدى قصبة كرده خاني ومحافظة أبشرون.

    AZERTAG.AZ : وزارة العمل والضمان الاجتماعي تعد بوابة بيع المنازل والشقق المشيدة للاجئين والمشردين السابقين وهي غير مستعملة الحين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
    الطوارئ تنصب خيمتين للإقامة المؤقتة في ليريك لمواطنين تضرر بيتاهما جراء الانهيار الأرضي
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
    توقيع أذربيجان وصربيا على اتفاقية الضمان الاجتماعي
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
    توسع التعاون بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي
    ٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٥‎]
    المصور العالمي الشهير رضا دقاتي شارك سروره بمناسبة العيد امام حصن شوشا
    وزارة العمل والضمان الاجتماعي تعد بوابة بيع المنازل والشقق المشيدة للاجئين والمشردين السابقين وهي غير مستعملة الحين