وزارة العمل والضمان الاجتماعي تعد بوابة بيع المنازل والشقق المشيدة للاجئين والمشردين السابقين وهي غير مستعملة الحين

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

تعد وزارة العمل والضمان الاجتماعي بوابة بيع المنازل والشقق المشيدة للاجئين والمشردين السابقين وهي غير مستعملة الحين وذلك تنفيذ لمطالب المرسوم الرئاسي الصادر 11 ابريل 2022م عن الرئيس إلهام علييف.

وستربط البوابة بنظام الدخول الموحد الحكومي أسان.

وستعرض البوابة معلومات مفصلة حول المنازل والشقق المعروضة للبيع من عنوانها وعدد أدوار مبنى فيه شقة ودور الشقة المعروضة للبيع ومساحتها وعدد غرفها وأحوالها العامة وغيرها.

يذكر أن المعروضات تقع في المباني كثيرة الطوابق المشيدة بطلب لجنة الدولة لشؤون اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا والمسخرة من جانبها لهم لدى قصبات رامانا واوميد وخوجاسن للعاصمة باكو وكذلك في محافظات أبشرون ولنكران وساموخ علاوة على غير المسخرة من جانبها منها في المباني كثيرة الطوابق قيد الانشاء لدى قصبة كرده خاني ومحافظة أبشرون.