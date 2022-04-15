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    الطوارئ تنصب خيمتين للإقامة المؤقتة في ليريك لمواطنين تضرر بيتاهما جراء الانهيار الأرضي

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٧]

    لرمرود، ليريك، 15 أبريل، أذرتاج

    نصب موظفو فرع الطوارئ بمحافظة ليريك خيمة للإقامة المؤقتة للمواطن نابولا بخشييف مقيم قرية لرمرود الذي تضرر بيته جراء الانهيار الأرضي الواقع في القرية وسخروها له.

    كما اقام موظفو فرع الطوارئ خيمة أخرى للإقامة المؤقتة للمواطن شير قاسم اشرفوف مقيم قرية ديزديبوك الذي تضرر بيته جراء الانهيار الأرضي فيها وسخروها له.

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنصب خيمتين للإقامة المؤقتة في ليريك لمواطنين تضرر بيتاهما جراء الانهيار الأرضي
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    الطوارئ تنصب خيمتين للإقامة المؤقتة في ليريك لمواطنين تضرر بيتاهما جراء الانهيار الأرضي الطوارئ تنصب خيمتين للإقامة المؤقتة في ليريك لمواطنين تضرر بيتاهما جراء الانهيار الأرضي الطوارئ تنصب خيمتين للإقامة المؤقتة في ليريك لمواطنين تضرر بيتاهما جراء الانهيار الأرضي