أذربيجان ترسل مساعدات إنسانية الى مولدوفا

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

أرسلت أذربيجان مساعدة إنسانية تحتوي في الغالب الأدوية ومستلزمات الإسعاف الى مولدوفا 15 أبريل اليوم لدعم تسديد حاجات اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا الأوكرانيين الى أراضي البلد المجاور.

وأقلعت الطائرة من مطار حيدر علييف الدولي ظهر اليوم تقل 29 طنا من المساعدات الإنسانية بقيمة تزيد عن 7ر1 مليون مانات وكان في وداعها على ارض المطار موظفو سفارتي مولدوفا وأوكرانيا في باكو.