إمام ورديلي، بيلقان، 15 أبريل، أذرتاج أقام فرع ايميشي للجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية والسلطة التنفيذية وفرع التعليم الإقليمي ندوة توعوية لدى مدرسة قرية إمام ورديلي في "العوامل المؤثر على نظرة التلاميذ الأخلاقية". وأحيط التلاميذ علما بالعوامل التي تؤثر على نظراتهم الأخلاقية مع الإشارة خاصة الى دور كل من الأسرة والتعليم والمجتمع لن يدحض في تربية الشباب والمراهقين في روح حب الوطن.

AZERTAG.AZ : ندوة توعوية في العوامل المؤثر على نظرة التلاميذ الأخلاقية في بيلقان

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