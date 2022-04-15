أذربيجان: 15 إصابة بكورونا في 15 أبريل

باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

سجلت إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 27 مصابا وتوفي مصاب من الفيروس خلال 15 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و335 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و467 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و705 مريض منهم ويستمر علاج 163 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3613 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و762 ألف و824 فحص طبي.