أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 15 أبريل

باكو، 15 أبريل ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 7 آلاف و549 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 15 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 659 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و521 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 5 آلاف و928 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و582 ألف و353 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و333 ألف و499 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و835 ألف و459 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و177 ألف و699 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 235 ألف و696.