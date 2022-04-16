السفير الاماراتي الجديد يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الاذربيجاني

باكو، 16 أبريل (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع السفير الاماراتي الجديد محمد مراد البلوشي في 15 ابريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان السفير سلم نسخة من أوراق اعتماده للوزير بايراموف.

هنأه الوزير جيهون بايراموف بمناسبة تعيينه لهذا المنصب متمنيا له النجاحات في عمله الدبلوماسي.

ذكر الوزير ان العلاقات المبنية على الروابط التاريخية والثقافية والدينية والاسس الوطيدة بين جمهورية أذربيجان ودولة الامارات العربية المتحدة اجتازت في السنوات الثلاثين الأخيرة طريقا مهما من التطور. يوجد بين الدولتين حوار سياسي رفيع وتعاون مفيد على الصعيدين الثنائي والمتعدد الجوانب.

نقل السفير محمد مراد البلوشي تحيات وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الى الوزير جيهون بايرموف. وقال انه سيبذل كل ما في وسعه للمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين خلال فترة عمله الدبلوماسي في أذربيجان.

أجرى الطرفان تبادل الآراء حول سبل تطوير العلاقات في العديد من المجالات الثنائية، بما فيها الطاقة البديلة والزراعة والامن الغذائي والسياحة وصناعة التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة وغيرها من القطاعات.

أحاط الوزير السفيرَ علما بالوضع الناشئ بعد انتهاء النزاع في المنطقة واعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وكذلك عملية التطبيع بين البلدين ورؤية اذربيجانية تجاه تطوير المنطقة في جو من السلام والأمان.

اعرب الوزير عن ثقته في ان يخدم نشاط السفير الاماراتي محمد مراد البلوشي في المزيد من تعميق العلاقات بين أذربيجان والامارات العربية المتحدة معلنا استعداد الجانب الاذربيجاني لتقديم كل الدعم اللازم لهذا.