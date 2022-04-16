شوشا المحررة، 16 أبريل، أذرتاج تزور مجموعة من جورجيا تتضمن رجالات الثقافة وعلماء البيئة والتركيات والمدونين مدينة شوشا المحررة من احتلال أرمينيا. ويتعرف وفد جورجيا على الأماكن التاريخية والآثار الثقافية ومضمار شوشا.

AZERTAG.AZ : مجموعة جورجية من رجالات الثقافة وعلماء البيئة والتركيات والمدونين تزور شوشا المحررة

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