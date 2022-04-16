رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس الوزراء الجورجي
AzerTAg.az
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٥٦]
باكو، 16 أبريل (أذرتاج)
التقى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف مع نائب رئيس الوزراء الجورجي ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ليفان داويتاشفيلي في 15 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء المشاريع المنفذة معربين عن ارتياحهما لتطوير علاقات الصداقة في المجالات المختلفة بين أذربيجان وجورجيا.
كما شهد اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والنقلية والاستثمار والترانزيت والطاقة بين البلدين.
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