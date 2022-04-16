فولوديمير زيلينسكي: قُتل حوالي ثلاثة آلاف جندي أوكراني

كييف، 16 أبريل، (أذرتاج)

وفقا لمسؤولين أوكرانيون، قتل نحو 3000 جندي أوكراني منذ بدء الحرب.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه المعلومات قالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة اجراها مع قناة "سي إن إن" التلقيزيونية.

وأضاف الرئيس أن نحو عشرة آلاف جندي أصيبوا وبعضهم في حالة حرجة.

وبحسب زيلينسكي، يصعب تقدير الخسائر بين السكان المدنيين.

وقال الرئيس زيلينسكي: "لا نعرف عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حصار المدن والبلدات - خيرسون وبيرديانسك وماريوبول وفولنوفاكا".