عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و164 ألف و464 نسمة

باكو، 16 أبريل، (اذرتاج)

زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 8 آلاف و98 شخصا أو 0.07 في المائة منذ بداية شهر مارس من العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و164 ألف و464 نسمة حتى الأول من شهر مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 117 نسمة في الكيلومتر المربع.

ويسكن 52.9 في المائة من السكان في المدن و47.1 في المائة بالقرى.