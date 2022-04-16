إحياء ذكرى شهداء مجزرة النفق في كلبجار – صور
AzerTAg.az
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
كلبجار المحررة، 16 أبريل، أذرتاج
أحيا شهود عيان وأقارب القتلى ذكرى شهداء مجزرة النفق الرابط بين محافظتي كلبجار ولاتشين خلال احتلال قوات أرمينيا محافظة كلبجار الأذربيجانية.
وضع مشاركون باقات من الزهور في مكان حادث المجزرة.
يذكر أن المجزرة عند نفق كلبجار – لاتشين ارتبكت بغية مواصلة الحصار على كلبجار والسيطرة على الطريق البري الوحيد الذي يربط بين 36 قرية في كلبجار. وقتل 52 شخصا بيهم النساء والمسنون والأطفال بلا هوادة وأسر 64 آخر.
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