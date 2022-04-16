شاماخي، 16 أبريل، أذرتاج نظمت ندوة توعوية في أضرار الإدمان على المخدرات لدى فرع شاماخي لجامعة التربية الأذربيجانية. وألقى في الندوة مديرة فرع الجامعة الأستاذة المساعدة تونزاله يوسفوفا وكبير مستشاري فريق العمل للجنة الدولة لمكافحة الإدمان على المخدرات وتهريبها شاهن اسماعيلوف كلمتين تناولا فيهما ضرورة توعية الشباب والطلبة في هذا الموضوع المهم مؤكدين على ضرورة إشراك مدرسين مسقبليين في محارفة المخدرات أيضا فيما أوردا طرق محاربة المخدرات والإدمان عليها وأساليب علاج المدمنين داعيين العائلات للتحلي بالحيطة والحذر والاحتراز في هذه القضية.

AZERTAG.AZ : ندوة توعوية في أضرار الإدمان على المخدرات في شاماخي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده