مقر التنسيق للمعالجة المركزة لقضايا أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني يعقد جلسة تالية

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

عقد سمير نورييف رئيس الديوان الرئاسي رئيس مقر التنسيق للمعالجة المركزة لقضايا أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني جلسة تالية.

قال نورييف إن توجيهات الرئيس إلهام علييف خلال الاجتماع التشاوري لنتائج الربع الأول من العام الحالي مؤخرا تشكل أساس فعاليات مقر التنسيق للعام التالي.

وكان جدول أعمال الجلسة حافلا بالمسائل المختلفة المترتبة من الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل المنوطة واستمعت الى تقارير خاصة بالمواضيع مع مناقشة شؤون تقييم إمكانات اقتصادية للأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وما يخص بالاستيطان المستدام والعمالة وآفاق التنمية الاقتصادية وغيرها.

ثم بحث المشاركون بحثا موسعا المسائل الممخضة عن مشاورة شوشا المنعقدة 2 مارس لأعضاء مقر التنسيق ومجلس الوزراء ومن جملتها شؤون التخطيط العمراني ومسائل إمداد المياه عشية اقتراب الموسم الصيفي وإعادة بناء وتأهيل الآثار التاريخية والثقافية وغيرها وحددت خطوات تالية لتنفيذ المهام مع الإشارة الى أهمية تنسيق الفعاليات مع المبعوثين الخاصين للرئيس لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وفعالية مستهدفة ونظمية عند معالجة جميع المسائل.