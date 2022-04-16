السجاد الأذربيجانية في متاحف العالم

باكو، 16 أبريل، (اذرتاج)

لقد نقل الرحالة والتجار والعلماء قديما السجاد الذي يحتفظ به في المتاحف العالمية المختلفة حاليا من أذربيجان.

يعرض حاليا السجاد الأذربيجانية في العديد من المتاحف العالمية مثل متحف الفنون الزخرفية بباريس، ومتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، ومتحف الارميتاج بمدينة سانت بطربورج في روسيا، ومتحف قصر توب كابي في إسطنبول، ومتحف "باسيتان" ومتحف "جلوستان" في إيران، ومتحف الفنون الزخرفية ببودابست.