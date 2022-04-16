أذربيجان: لا حالة وفاة بين المصابين بكوفيد 19 خلال اليوم

باكو، 16 أبريل، (اذرتاج)

سجلت إصابة 14 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 39 مصابا بالفيروس خلال 16 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و349 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و506 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و705 مريض منهم ويستمر علاج 138 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3776 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و766 ألف و600 فحص طبي.