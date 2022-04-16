أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 16 أبريل

باكو، 16 أبريل ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 7 آلاف و85 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 16 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 535 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و560 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 5 آلاف و5 آلاف و538 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و589 ألف و438 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و334 ألف و34 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و836 ألف و19 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و183 ألف و237 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 236 ألف و148.