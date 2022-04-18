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    وزارة الزراعة الكازاخستانية تفرض قيودا على تصدير القمح والدقيق

    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٣١]

    باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

    تفرض وزارة الزراعة الكازاخستانية قيودا على تصدير القمح والدقيق.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير يربول كاراشوكييف وقع قرارا ينص على تصدير القمح والدقيق في إطار الحصص المؤكدة بشكل جدي حتى 15 يونيو لهذا العام. تم تحديد حجم القيود في كازاخستان حتى الموعد المذكور مليون طن للقمح والخميرة، و300 ألف طن لدقيق القمح و الجاودار.

    علاوة على ذلك، إن المنتجات التي تم توثيقها قبل دخول القرار حيز التنفيذ في اطار عملية جمركية بناء على التشريعات المعنية سيستمر تصديرها دون أي قيود.

    AZERTAG.AZ :وزارة الزراعة الكازاخستانية تفرض قيودا على تصدير القمح والدقيق
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