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    العثور على عدد كثير من الأسلحة والذخائر في فضولي

    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٢٤]

    باكو، 18 ابريل، (أذرتاج)

    تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده انه خلال العام الماضي عثر موظفو الشرطة في محافظة فضولي اثناء عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة من قبل الجيش الارمني 9 رشاشات ومدفع رشاش وبندقية قنص وصاروخ مضاد للدبابات و3 قنابل يدوية و30 قنبلة يدوية و67 قذيفة من عيارات مختلفة و7500 خراطيش من عيارات مختلفة وذخيرة أخرى.

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