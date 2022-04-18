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    تطهير مساحة 445 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الشهر الماضي

    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٤٨]

    باكو، 18 أبريل، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا في الفترة ما بين 16 – 11 أبريل 59 لغما مضادا للمشاة و66 لغما مضادا للدبابات و237 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقوبادلي وجبرائيل وزنقيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 445.8 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 445 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الشهر الماضي
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