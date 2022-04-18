أذربيجان: 13 إصابة بكورونا في 17 أبريل

باكو، 18 أبريل، (أذرتاج)

سجلت إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 10 مصابين وتوفي مصاب من الفيروس خلال 17 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و362 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و516 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و706 مريض منهم ويستمر علاج 140 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3297 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و769 ألف و897 فحص طبي.