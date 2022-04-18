أذربيجان: تطعيم 5 آلاف و804 جرعة من لقاح كورونا في 17 أبريل

باكو، 18 أبريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 5 آلاف و804 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 17 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 460 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و476 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 4 آلاف 465 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و595 ألف و242 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و334 ألف و494 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و836 ألف و495 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و187 ألف و702 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 236 ألف و551.