أذربيجان: محافظة جويتشاي – المقال الرابع والعشرون

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة جويتشاي في 8 أغسطس عام 1930م على مساحة 74ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 7ر121 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 164 نسمة على كل كم مربع.

وتبعد محافظة جويتشاي عن العاصمة باكو 226 كم.

وتتألف المحافظة من 56 منطقة سكنية وهي مدينة جويشاي العاصمة وقرى بوتو واولاشلي شيخلي وهونجوتلو وكرد ويئني أرخ وحاجي أقابيكلي وخالدلي وموسكورلو وغابالا موسكورلو وماللي شيخلي وعرب شاه وردي وشهادت وقراباغلار وميرزا حسينلي وبيرينجي عرب جبرلي وايكينجي عرب جبرلي وتشركة وجَيِيرْلي وقبادلي شيخلي وكرد اميش وتركمان وقيزيل أغاج وشاكيلي وملا حاجيلي ومليك كند وشيخ بيك وشيخ مير وكرد شعبان ويئني كند وتشاخيرلي ولك تشيلباق وقرامان ويالمان وميرتي وآلي كند وقراخيدير وشَكَر أويس علي وألبوت وبيك دوفول وإينجه وأشاغي قره مريم ودورانلي وألخاسوفا وشاه سلطانلي ويئكه خانة وقره مريم وقره يازي وبيغير وقره بقال وجَيِيرلي وحاج آلي كند وتشاي آرخي وجير كرد وتشرجة.

وتقع محافظة جوي شاي مركز أذربيجان شمال سهل شروان منحدرات جبال القوقاز الكبرى.

وتحد جوي شاي محافظة اسماعيلي في الشمال الشرقي ومحافظة كوردمير في الجنوب الشرقي ومحافظة أوجار في الجنوب ومحافظة أغداش في الغرب.

مناخ جويتشاي حار شبه صحراوي معتدل جاف في الصيف وجاف صحراوي وحرارة الطقس المتوسطة 9ر1 مئوية في يناير و5ر26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 400-600 ملم.

نهر جويشاي اهم انهارها وتجري قناة شروان العالية من جويتشاي أيضا.

وتعتمد الزراعة في المحافظة على زراعة الحبوب والقطن والفواكه وتربية المواشي ودودة القز في الغالب. و44171 هيكتار من أراضيها قابلة للزراعة ومنها 24403 هيكتار هي الأراضي المحتاجة للري. ومن الأراضي القابلة للزراعة 23478 هيكتار للزراعة و4700 هيكتار للبستان و16686 هيكتار للمراعي.

جويتشاي شهيرة برمانها بأنواعها التي تختلف من رمان المائدة ورمان العصير ورمان الشتاء وغيرها.

وتطورت جوي شاي خلال السبعينات والثمانيات من القرن السابق تطورا أسرع وضربت نتائج عالية في مجالات زراعة العنب وتربية دودة القز والمواشي والفواكه خاصة حيث بنيت خلال الفترة المذكورة في جويشاي مصنع تكرير الرمان ومعمل الياف القطن ومصنع اللبن ومصنع الخبز ومؤسسة تكرير العنب وغيرها.

وجريدة "جويتشاي" تسلط الضوء على حياة المحافظة منذ 1930م وهي شهرية. وفي جوي شاي قلم تحرير برامج إذاعة الراديو المحلي منذ 1974م.

وفي جويشاي عدد من الآثار التاريخية والثقافية ومنها قلعة سورخاي العائدة الى الخلافة العربية من القرن الثاني عشر في قرية عرب جبرلي وبقايا مقابر الجرة العائدة القرن الثاني قبل الميلاد في قريتي اينجة وعرب جبرلي وحمام تحت الأرض مشيد في 1903م في العاصمة جويتشاي ويوخاري مسجد المبني 1903م في مدينة جويتشاي ومسجد الحاج جليل العائد الى القرن التاسع عشر في قرية ألبوت ومسجد يرجع الى القرن التاسع عشر في قرية قارامان وغيرها.