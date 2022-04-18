جدول الجولة الثانية والعشرين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

باكو، 18 أبريل، أذرتاج

أعلنت إدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين عن توظيف الحكام لمباريات الجولة الثانية والعشرين بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.

نفطجي الرديف – توران طاووس، الحكام رحيموف وعباسوف ومحمدوف ورجبول، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، بااكو

غابالا الرديف – صباح الرديف، الحكام قربانوف ومحمدوف وعزيزلي وبايراموف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

سومغايت الرديف – زيرة الرديف، الحكام علي علييف وتيموروف وسليمانوف وعلييف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت

قره باغ الرديف – الجيش الرياضي، الحكام اسماعيلي وقولييف وقولييف وجليلوف، ملعب قصبة بناء، باكو

قره داغ لوكباتان – زاقاتالا، الحكام حمزة زاده وسلطانوف وطالب زاده وبايراموف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، لوكباتان، باكو

كبز كنجة – صبائل الرديف، الحكام محمدوف ورمضانوف وكريموف وبكروف، ملعب كنجة المركزي، كنجة

ويستريح هذه الجولة نادي شاماخي الرديف.

ويتصدر ترتيب الأندية نادي قره داغ لوكباتان برصيد 47 نقطة ويليه شاماخي الرديف ثانيا برصيد 35 نقطة وقره باغ الرديف ثالثا برصيد 33 نقطة وصباح الرديف رابعا برصيد 32 نقطة ونفطجي الرديف خامسا برصيد 30 نقطة والجيش الرياضي سادسا بنفس الرصيد.

ويتصدر قائمة الهدافين صابر لاعب قره داغ لوكباتان برصيد 18 هدفا ويتبعه محراج لاعب غابالا الرديف برصيد 10 أهداف وكامران لاعب صباح الرديف برصيد 9 أهداف.