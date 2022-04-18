عقد المؤتمر الخامس لاذربيجانيي العالم في شوشا

باكو، 18 أبريل، (أذرتاج)

أوشكت الاستعدادات للمؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم على الانتهاء.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الدولة للعمل مع المغتربين ان المؤتمر سيعقد تحت قيادة الرئيس المظفر القائد الأعلى إلهام علييف في شوشا العاصمة الثقافية المحررة من الاحتلال الارميني من قبل الجيش الاذربيجاني.

سيزور المشاركون في المؤتمر أولا المقابر الفخرية في مدينة باكو ومقابر الشهداء الأول والثاني وثم سيغادرون إلى شوشا.

ومن المتوقع أن يحضر الحدث حوالي 400 ممثل من الشتات من 65 دولة. بعد حفل الافتتاح الرسمي، يتم التخطيط للمناقشات حول تقرير عن أنشطة لجنة الدولة للعمل مع المغتربين و"التحديات التي تواجه الجالية الأذربيجانية في فترة ما بعد الحرب" و"مساهمات الجالية الأذربيجانية في ترميم وإعادة إعمار قاراباغ".