أذربيجان: 3 إصابات بكورونا في 18 أبريل

باكو، 18 أبريل، (أذرتاج)

سجلت إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 17 مصابا بالفيروس خلال 18 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و365 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و533 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و706 مريض منهم ويستمر علاج 126 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1954 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و771 ألف و851 فحص طبي.