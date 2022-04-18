مدارس صناعة السجاد

باكو، 18 ابريل، (أذرتاج)

ترجع الأصول التاريخية لإنشاء مدارس السجاد الى حقبة ما قبل الميلاد. ويثبت ذلك العثور على سجاد ميديا الذي يعود الى القرن الخامس قبل الميلاد في آلتاي الجبلية، وكذلك العثور على صور للسجاد والأكلمة، وجلال الخيول فوق نماذج الحضارة المادية وقد عثرت على هذه الصور (زيفيا حسنلو). ويمكن التمثيل لذلك برسومات المصورة في منمنمات تبريز بداية من القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. إن ظهور نماذج من السجاد الذي تم نقله من أذربيجان الى أوروبا سواء في عهد قازان خان أو أوزون حسن في لوحات الرسامين الأوروبيين يدل على تشكيل مدارس تلك الفترة تشكيلا تاما.

بدأ الجزء الشمالي الأذربيجاني في الانقسام الى "إمارات إقطاعية" صغيرة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي. وظهرت مدارس السجاد الكلاسيكي مثل مدارس قوبا، وباكو، وشيروان، وغنجه، وقراباغ، وتبريز.

وقد توسعت في فترة هذه الامارات صناعة السجاد توسعا كبيرا، واصبح لكل امارة مراكزها الخاصة لصناعة السجاد، وفي بعضها ورس لهذا الغرض.