الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد (تم تحديده)

باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

تسلم رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف أوراق سفير جمهورية مصر العربية الجديد المفوض وفوق العادة هشام محمد ناجي عبد الحميد في 19 ابريل.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس أذربيجان أشاد بالعلاقات السياسية والثقافية الوثيقة بين البلدين مشيرا الى التآزر بينهما في اطار المنظمات الدولية أيضا. كما ثمن الرئيس الاذربيجاني دعم مصر في انتخاب أذربيجان رئيسا لحركة عدم الانحياز وثم في تمديد فترة رئاستها لها. أشار الرئيس الأذربيجاني الى التعاون النشط بين البلدين في منظمة التعاون الإسلامي أيضا معربا عن شكره لمصر على دعمه المتواصل للقرارات التي تدعو الى احترام وحدة أراضي أذربيجان في فترة احتلال جزء من أراضيها من قبل أرمينيا. وشدد الرئيس خاصة على الدعم الكبير من المنظمة في تبني قرارات بشأن التراث الثقافي لأذربيجان وإعادة وحدة أراضيها في المؤتمر الوزاري الإسلامي مؤخرا. وقال الرئيس إلهام علييف ان أذربيجان هي الأخرى تدعم مصر على الصعيد الدولي. في حديثه عن العلاقات الاقتصادية، أشار الرئيس الى ضرورة توسيع التعاون في هذا المجال وزيادة حجم التجارة المتبادلة. أضاف الرئيس ان تبادل الزيارات بين دوائر الاعمال لكلا البلدين قد يساهم في هذا العمل.

زاد الرئيس إلهام علييف ان مشاركة الشركات المصرية في اعمال إعادة البناء والترميم في الأراضي المحررة من الاحتلال ستُسرّه وستكون خير مثال على التعاون. ذكر الرئيس الأذربيجاني ان الأراضي المحررة من الاحتلال تنتظر اعمالا كثيرة وتجري اعمال إعادة البناء والإعمار حاليا في الأراضي التي دمرتها أرمينيا. قال الرئيس ان ثمة إمكانيات جيدة لتطوير العلاقات في المجالات الأخرى. تمنى الرئيس علييف للسفير نجاحات في نشاطه الدبلوماسي في أذربيجان.

من جانبه أعرب السفير المصري عن شكره على الكلمات الطيبة معلنا حرص بلاده على عمله في تطوير العلاقات بين البلدين.

تم التأكيد في اللقاء على أهمية اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة المنعقد في فبراير لهذا العام في تطوير العلاقات التجارية الاقتصادية بين البلدين.