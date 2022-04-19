الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الاماراتي الجديد (تم تحديثه)

باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

تسلم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفير الاماراتي الجديد محمد مراد البلوشي في 19 ابريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الرئيس الاذربيجاني قوله في اجتماعه مع السفير ان العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ناجحا بوتيرة سريعة في كافة المجالات. استذكر الرئيس علييف بمكالمته الهاتفية مع ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان مشيرا الى انه تحدث خلالها عن ضرورة المزيد من تكثيف العلاقات بين البلدين. ذكر الرئيس الاذربيجاني بكل امتنان ان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي والمدير التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية والمبعوث الاماراتي الخاص للتغير المناخي ورئيس شركة "مصدر" الإماراتية سلطان احمد الجابر زاروا أذربيجان بعد هذه المكالمة الهاتفية. اشير خلال الزيارة الى الأهمية الاستراتيجية للتعاون وكذلك أجريت مناقشات مثمرة حول المشاريع الاستثمارية الإماراتية في أذربيجان. أكد الرئيس على أهمية وضع حجر الأساس لمحطة قراداغ للطاقة الشمسية بقوة 230 ميجاوات، التي تنشئها شركة "مصدر" الإماراتية في أذربيجان، مشيرا الى العمل الجاري على حزمة الاستثمارات بقيمة مليارات في مجال الطاقة المتجددة بين البلدين، واصفا إياه بالمؤشر على الصداقة والاخوة والحرص الكبير المتبادل بين البلدين. أكد الرئيس ان أذربيجان يوجد فيها المناخ الاستثماري الملائم جدا وقطاع الطاقة الجذاب وهذا العامل تلقى تقييما عاليا من قبل الحكومة الإماراتية. بحث الرئيس عن وجود العلاقات السياسية الوطيدة بين البلدين، مشيرا الى إمكانيات كبيرة لتوسيع التعاون في مجال النقل أيضا. قال ان الاستثمارات الإماراتية تشارك حاليا في البنية التحتية النقلية لأذربيجان. أكد الرئيس ان أذربيجان تحولت الى مركز إقليمي مهم للنقل المتشابك في المجالات المختلفة مشيرا الى وجود آفاق جيدة لتوسيع التعاون في هذا المجال.

أعرب السفير عن شكره على الكلمات الطيبة ونقل الى الرئيس الاذربيجاني تحيات الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن امتنانه على التحيات وطلب من السفير نقل تحياته الى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

شدد السفير على وجود علاقات الاخوة المتينة بين البلدين مشيرا الى الجهود الكبيرة الإماراتية المبذولة في مجال المزيد من توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.